Gazimağusa\'da Doğa Ve Çevre Tahribatına Karşı Mücadele Etmek İçin Mağusa Kent Ve Ekoloji Platformu Kuruldu

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Bazı örgütler, Gazimağusa’da doğa ve çevre tahribatına karşı mücadele için Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu\'nu kurdu.

Bağımsızlık Yolu tarafından yayımlanan bildiride, Gazimağusa Limanı’nda yaşanan kirliliğin hem bölge halkına hem de kültürel mirasa zarar vermekte olduğu, Ayluga Sulak Alanı gibi doğal yaşam alanlarının işgal edilmekte, kamu malı ve doğal yaşam özel mülkiyet mantığıyla yok edilmekte olduğu kaydedildi.Doğayı savunmak için örgütlülüğü gerekli gördükleri belirtilen bildiride, “Bu anlayışla bir araya gelen Mağusa ve çevresindeki örgütler ve bireyler olarak; kentimizi, doğamızı savunmak için Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu\'nun kuruluşunu duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.Bildiride, tüm Gazimağusa halkına bu çabaya destek verme çağrısı yapıldı.Açıklamaya göre platform; Güç-Sen, Makamer, Bağımsızlık Yolu Mağusa, Toplumcu Demokrasi Partisi, Biyologlar Derneği, Mağusa İnisiyatifi ve Bağımsız Çevre Aktivistlerinden oluşuyor.(ID/SEL) FOTOĞRAFLI