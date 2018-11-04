Gazimağusa’da Bedi’s Plajı’nda Boğulma...

41 YAŞINDAKİ HAYDAR YILDIZ DENİZİN AŞIRI DALGALI OLMASI YÜZÜNDEN DALGALARA KAPILARAK YAŞAMINI KAYBETTİ
Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Haydar Yıldız (E- 41) adlı kişi, bugün, Gazimağusa’daki Bedi’s Plajı’nda boğularak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün saat 12 .30’da Bedi’s Plajı’nda denizin aşırı dalgalı olması sonucu dalgalara kapılan Yıldız, hayatını kaybetti.
(GÜL/SEL)
Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Haydar Yıldız (E- 41) adlı kişi, bugün, Gazimağusa’daki Bedi’s Plajı’nda boğularak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün saat 12 .30’da Bedi’s Plajı’nda denizin aşırı dalgalı olması sonucu dalgalara kapılan Yıldız, hayatını kaybetti.
(GÜL/SEL)