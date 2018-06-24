Gazimağusa’da 93 Sandıktan 60’ı Açıldı… Arter %50.93’le Önde

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

GAZİMAĞUSA’DA 93 SANDIKTAN 60’I AÇILDI… ARTER %50.93’LE ÖNDE

Lefkoşa, 24 Haziran 18 (.): Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Gazimağusa’da 93 sandıktan 60’ı açıldı.

60 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 24790

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 9790

Seçime Katılma Oranı: %39,49

Geçerli Oy Sayısı: 9226

Geçersiz Oy Oranı:564

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

CTP Erol Adalıer (CTP) 1732 18,77

BAĞ10 Hüseyin Nurçin (BAĞ10) 141 1,53

BAĞ13 Ulaş Gökçe (BAĞ13) 707 7,66

BAĞ11 İsmail Arter (BAĞ11) 4699 50,93

BAĞ12 İsmail Güneş Güneşoğlu (BAĞ12)1947 21,10

(ÖK)