Gazimağusa’da 23 Nisan Kutlandı

ARTER: “ÇOCUKLARIN YÜZLERİ HEP GÜLSÜN DİYE ÇALIŞIYORUZ”

Lefkoşa, 23 Nisan 17 : Gazimağusa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2 farklı organizasyon gerçekleştirdi.

Gazimağusa Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü'nün Mağusa Gelişim Akademisi’nde (MGA) ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Şöleni’nde çocuklara gün boyunca eğlenceli etkinlikler sunuldu. Namık Kemal Meydanı’ndaki 23 Nisan kutlamalarında ise, Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Suriçi Derneği’nin ortak organizasyonu ile hem gösteriler yapıldı hem de yiyecek içecek stantları kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MGA’daki çocuk şenliğinin açılış konuşmasını yapan İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak insanların mutlu olması ve çocukların yüzlerinin gülmesi için çalıştıklarını söyledi. Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa düzenledikleri çocuk şenliğine ailelerin de katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Arter, çocuk şenliğinde emeği geçen herkese, Yunus Emre Enstitüsü yönetimine ve Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

(SEL) FOTOĞRAFLI