Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2017 Pazar 17:15

Gazimağusa’da 23 Nisan Kutlandı

Gazimağusa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2 farklı organizasyon gerçekleştirdi.

Gazimağusa'da 23 Nisan Kutlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ARTER: “ÇOCUKLARIN YÜZLERİ HEP GÜLSÜN DİYE ÇALIŞIYORUZ”

Lefkoşa, 23 Nisan 17 : Gazimağusa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2 farklı organizasyon gerçekleştirdi.

Gazimağusa Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü'nün Mağusa Gelişim Akademisi’nde (MGA) ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Şöleni’nde çocuklara gün boyunca eğlenceli etkinlikler sunuldu. Namık Kemal Meydanı’ndaki 23 Nisan kutlamalarında ise, Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Suriçi Derneği’nin ortak organizasyonu ile hem gösteriler yapıldı hem de yiyecek içecek stantları kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MGA’daki çocuk şenliğinin açılış konuşmasını yapan İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak insanların mutlu olması ve çocukların yüzlerinin gülmesi için çalıştıklarını söyledi. Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa düzenledikleri çocuk şenliğine ailelerin de katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Arter, çocuk şenliğinde emeği geçen herkese, Yunus Emre Enstitüsü yönetimine ve Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

(SEL) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku