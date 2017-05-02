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02 Mayıs 2017 Salı 11:56

Gazimağusa Çocuk Festivali’nde “tarih Avcıları” Yarışması Yapıldı

Gazimağusa&nbsp; Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından 25’incisi&nbsp; düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde 5. Tarih Avcıları Yarışması yapıldı.

Gazimağusa Çocuk Festivali'nde 'tarih Avcıları” Yarışması Yapıldı
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Lefkoşa, 2 Mayıs 17 .): Gazimağusa  Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından 25’incisi  düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde 5. Tarih Avcıları Yarışması yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Suriçi’nde gerçekleşen 8 okulun katıldığı etkinliğe öğrenciler eğlenceli zaman geçirirken tarih ile alakalı önemli bilgiler öğrendiler.

Yarışmada,  Polatpaşa Lisesi birinci olurken,  Doğa Koleji ikinci, Çanakkale Ortaokulu üçüncü oldu. Dördüncü olan  Bekirpaşa Lisesi de teşvik ödülüne layık görüldü.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,yarışmaya katılan tüm ekipleri kutladı.

Festival kapsamında, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim – Mektup Yarışması  ödül töreni ve sergisi ile Renkli Kadınlar Sergisi’nin açışlı yapılacak.

22 Mayıs Pazartesi günü uçurtma şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi,, 31 Mayıs Çarşamba günü dans buluşması ve  1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde  Çocuk Festivali yürüyüşü, gösteriler ve sürpriz konser yer alacak.

(YIL/HÖ) 

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