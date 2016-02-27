Gazimağusa Bölgesindeki 8 Kadın Örgütü, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Yararına Yemekli Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 27 Şubat 16 (.): Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren 8 kadın örgütü, kadın sığınma evi olarak da hizmet veren Sosyal Riskleri Önleme Vakfı yararına yemekli etkinlik düzenliyor.

Organizasyon sorumlusu Nazenin Taşçıoğlu Şahali’nin ve dernek başkanlarının açıklamasına göre, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Alaniçi Türk Kadınlar Birliği, Mormenekşe Kadınlar Birliği, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Topçuköy Kadınlar Birliği Derneği, Yıldırım Kadınlar Derneği, Akova Kadınlar Derneği ve Geçitkale Kadınlar Birliği’nin düzenlediği yemek yarın saat 13.00'te Salamis Bay Hotel’de yer alacak.

“Kadınlar el ele, birlikte hep ileriye” sloganıyla yola çıkan kadın örgütlerinin kadın dayanışmasını pekiştirmek ve yükseltmek, bilgi, birikim ve deneyim alışverişinde bulunmak ve örgütlerin birlikte hareket ederek yapabileceklerinin belirlenmesine katkı amacı da taşıdığı kaydedildi.

Yemekten elde edilecek gelirin büyük kısmının kadın sığınma evi olarak da hizmet veren Sosyal Riskleri Önleme Vakfı'na bağışlanacağı ifade edilerek tüm kadınlar davet edildi.

(GÜL)