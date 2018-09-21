Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu, 2018-2019 dönem çalışmalarına başladı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğan Balyemez yönetiminde çalışmalara başlayan koroya yeni üye kayıtları da yapılıyor.

Açıklamaya göre koroya katılmak isteyenler, koronun çalışma yaptığı Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’na (Nikah Salonu) Çarşamba günleri saat 19.00’da giderek kayıt yaptırabilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi 0533 8610535 numaralı telefondan alınabilir.

(DOĞ/ÖK)