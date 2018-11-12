Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’ndan “35’inci Yıl Cumhuriyet Konseri”

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, “35’inci Yıl Cumhuriyet Konseri” düzenliyor.



Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konser 16 Kasım Cuma akşamı Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.



Konserde, Şef Doğan Balyemez yönetimindeki 75 kişilik Türk Halk Müziği Korosu, Kıbrıs parçalarından oluşan 16 eserlik repertuvarını seslendirecek.



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