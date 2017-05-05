Gazimağusa Belediyesi Tarihi Cümbez Ağacı’nın Ömrünü Uzatmak İçin Bakım Çalışmalarına Başladı

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Gazimağusa Belediyesi, şehrin anıtsal özellikteki doğal mirası olan tarihi Cümbez Ağacı’nın ömrünün uzatılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanlarının öncülüğünde bakım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üzerinde yazan dikim yılına göre 718 yaşında olan ve ömrünün sonuna yaklaşmış olabileceği düşünülen ağacın ömrünü uzatmak adına uzman raporu doğrultusunda belediye ekipleri tarafından pek çok işlem yapılacak.

Gazimağusa Belediyesi’nin girişimleriyle Gazimağusa’ya gelen uzmanlar, CümbezAğacı’nın kök bölgesindeki alanın genişletilmesiyle başladıkları çalışmalara, gövdesindeki kabuklanmanın temizlenmesi, hastalığa ve böceklere karşı ilaçlama yapılması ve dallarının desteklenmesiyle devam edecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kadrosunun yapacağı çalışmaları yerinde görerek, basına açıklamada bulundu. Çalışmalarda, İstanbul BüyükŞehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Budama ve Restorasyon Şefi Nimet Ezber Altın, Avrupa Yakası Budama ve Restorasyon Şefi Lütfi Çeribaş, Avrupa Yakası Zirai Mücadele Şefi Hale Günkut, Anadolu Yakası Zirai Mücadele Şefi Ömer Cevizci ve Ziraat Yüksek Mühendisi Aslan Şahin yer alıyor. Geçen yıl İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Eski Başkanı Prof Dr. Ünal Asan, Gazimağusa’ya gelerek belediye ekiplerinin katılımıyla ağaç üzerinde incelemeler yapmıştı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tarihi Namık Kemal Meydanı’nda bulunan 700 yaşın üzerindeki doğal bir anıt olan CümbezAğacı’nın kendilerini endişelendiren olumsuz durumu olduğu için ilgili sivil toplum örgütleri ve kurumlarla istişare ettiklerini, tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi ve ağacın ömrünün uzatılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uzun süren temalar yaptıklarını ve çalışmaların başladığını söyledi.

Gelecek nesillere ağacı taşımak adına, ağacın ömrünü ne kadar daha uzatılabilirse uzatmak istediklerini belirten Arter, ilaçlama ve bakım çalışmaları yapacak Büyükşehir Belediyesi uzman ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uzman ekibinin Gazimağusa Belediyesi ekiplerine, korunması gereken ağaçlarla ilgili eğitim de vereceğini belirtti.

Avrupa Yakası Budama ve Restorasyon Şefi Lütfi Çeribaş ise, geçmişten günümüze tanıklık eden tarihi eser niteliğindeki tabiat varlığı CümbezAğacı’nın ömrünü uzatmak için hastalıklı dalların ve kabukların temizlenmesi ve ilaçlanması, mantar ve böcek oluşumunun önüne geçilmesi ve kırılma ihtimali olan dalların desteklenmesi gibi çalışmalar yapacaklarını, böyle bir tarihi mekandaki tarihi ağaca hassasiyet gösteren Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Anadolu Yakası Budama ve Restorasyon Şefi Nimet Ezber Altın Anıt ise, bu gibi ağaçların korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini, tarihi mekândaki tarihi ağaç için yapacakları çalışmalarla ömrünü uzatma hedefinde olduklarını kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Her Daim Dostlar Grubu Sözcüsü Yusuf Şentuğ ise, “Her Daim Dostlar Grubu’nun çevreye değer veren kişilerden oluştuğunu, Gazimağusa’da bulunan anıt ağaç için gerekli çalışmayı yaptıklarını, Belediye ile birlikte İstanbul’dan Prof Ünal Asan’ı getirerek ağacı incelettiklerini ve rapor aldıklarını, belediyenin girişimiyle uzman ekibin Gazimağusa’ya geldiğini” ifade etti. Ağaca uzmanların müdahalesi ile bakım yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Şentuğ, belediyeye bu çalışma için teşekkür etti.

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