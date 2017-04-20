Gazimağusa Belediyesi Ev Sahipliğinde Turgay Hilmi Organizasyonunda Yurt Dışından 250 Kişilik Koroyla Beethoven 9. Senfonisi Konseri Düzenlenecek

3-4 AĞUSTOS TARİHLERİNDE SALAMİS HARABELERİ’NDE YER ALACAK KONSERİN BİLETLERİ 40 TL’DEN YAKINDA SATIŞA SUNULACAK

ELDE EDİLECEK GELİR ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ İLE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’NE BAĞIŞLANACAK

HİLMİ: “BU BENİM SON ORGANİZASYONUM BAZI SİYASİLERİN SANATI İTİBARSIZLAŞTIRMASI YÜZÜNDEN ŞAPKAMI ALIP GİDECEĞİM”

Gazimağusa, 20 Nisan 17 (.): KKTC’nin Almanya Fahri Konsolosu Doç. Dr. Turgay Hilmi’nin organizasyonu ve Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde Beethoven’in 9. Senfonisi konseri düzenlenecek.

Konser, 3-4 Ağustos tarihlerinde Salamis Antik Tiyatro’da Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan yaklaşık 250 kişiden oluşan koroyla gerçekleştirilecek.

Gazimağusa Belediyesi, Deniz Plazalar ve Kıbrıs Sanat’ta yakında 40 TL’den satışa sunulacak biletlerden elde edilecek gelir, Özel Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak.

Konserde Beethoven’in 9’uncu Senfonisi’nin yanı sıra, George Gershwin’in eserleri de yer alacak. Ayrıca Koro Turgay Hilmi’nin şefliğinde kısa süre önce hayatını kaybeden Kamran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” ile “Kıbrıs’ım” türküleri de seslendirilecek.

Bu arada, KKTC’den konserde korist olarak yer almak isteyen 10-18 yaş arasındaki gençler için de sınırlı sayıda kontenjan ayrıldı.

Konserde koro şefleri olarak Tarmo Vaask, Martin Lukas Mesiter, Turgay Hilmi ve Murat Üstün yer alacak.

Koronun solistliklerini ise, Eser Öktem, Judith Graf, Christine Mittermair, Michael Nowak ve Markus Simon üstlenecek.

Konser ile ilgili detaylı bilgi vermek üzere Gazimağusa Belediyesi’nde, Belediye Başkanı İsmail Arter, Turgay Hilmi ve UBP Gazimağusa Milletvekili Erdal Özcenk’in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kültür sanat çalışmaları kapsamında 3-4 Ağustos tarihlerinde Beethoven’in 9. Senfonisi konserine ev sahipliği için çalıştıklarını kaydetti.

Arter, çok değer verdikleri konserin, Turgay Hilmi organizasyonu ve Erdal Özcenk’in katkılarıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Sanatta siyaset olmadığını kaydeden Arter, Gazimağusa ve ülke için sanat faaliyetlerinin son sürat devam etmesi gerektiğini söyledi.Arter “çok büyük bir proje” diye nitelendirdiği konserle birlikte Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan 250 sanatçıyı KKTC ve Gazimağusa’da ağırlayacaklarını, etkinliğin kent ve ülke tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

HİLMİ

Konserin organizatörü Turgay Hilmi de projenin ortaya çıkışıyla ilgili bilgi verdi.

Hilmi “40 yıllık dostum” dediği Erdal Özcenk ile konuşurken konserin Gazimağusa’da gerçekleşmesiyle ilgili bir fikrin geliştiğini, Özcenk’in de kendisini Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile bir araya getirdiğini anlattı.

“Classic Nights” adı altında gerçekleştirilecek konserde ana eserin Beethoven’in 9. Senfonisi olacağını ifade eden Hilmi, George Gershwin’den eserlerin yer alacağını ayrıca kendisinin de Kamran Aziz’in iki eserinin şefliğini yapacağını kaydetti..

HİLMİ’DEN SİTEM: “ŞAPKAMI ALIP GİDECEĞİM”

Turgay Hilmi basın toplantısında sitemlerde de bulundu. 1980’li yılların başından itibaren yurt dışından bir çok etkinliği KKTC’ye getirdiğini ve bir çok organizasyona imza attığını, bunların arasında Verdi’nin Otello Operası, Saraydan Kız Kaçırma Operası ve Carmina Burana konserinin de yer aldığını kaydeden Hilmi, Beethoven konserinin son organizasyonu olacağını söyledi.

“Şapkamı alıp gideceğim” diyen Hilmi, veda gerekçesini de “Bazı siyasiler bugün itibarıyla kültür ve sanatı en alt seviyeye çekti. Benim kalbim buna dayanmıyor” diye özetledi.

Basın toplantısında sorular üzerine görüşlerine açıklık getiren Hilmi, Lefkoşa’da iki tane tiyatrodan birinin iskelet halinde bulunduğunu ve içerisinde tinercilerin, evsizlerin ve hayvanların barındığını, diğerinde ise Devlet Tiyatroları binası 1999 yılında yandıktan sonra tiyatrocuların oyunlarını küçücük bir odada sahnelemek zorunda bırakıldıklarını söyledi.

Hilmi, “Bugün ülkenin sanatçılarının eserlerini küçücük bir odada sergilemeleri beni zedeliyor” dedi.

“750 BİN EUROLUK KAYNAK GETİRDİM KİMSE CEVAP VERMEDİ”

Kendisinin aynı zamanda Rotaryen olduğunu ve yurt dışında karınca gibi çalışarak KKTC’deki bir çok kuruluşa sosyal yardım getirdiğini belirten Hilmi, bağlı bulunduğu Rotary kulübünün en son Kenya’da bir okul yapımı için 1,8 milyon Euro destek verdiğini söyledi..

Kendisinin de KKTC’de bir tiyatro yapılması için başvurduğunu ve 1 milyon Euro’luk projenin dörtte birini KKTC Devleti’nin karşılaması şartıyla 750 bin Euro’luk yardım sözü aldığını vurgulayan Hilmi, “Kültür sarayı projesiyle KKTC’ye geldim. Bana bir cevap vermedi benim yetkililerim. Onun için şapkamı alıp gitmek istiyorum. Beni gücendiren kültür ve sanatın ileri gitmesi için çalışma yapılmaması” dedi.

ÖZCENK: “HİLMİ’NİN ŞAPKASINI SAKLAYACAĞIM. BELKİ 10-15 YIL SONRA ALIR”

UBP Gazimağusa Milletvekili Erdal Özcenk se, 3-4 ay önce Hilmi’nin kendisine bir mesaj atarak Lefkoşa’da Beethoven konseri düzenleme fikrini paylaştığını belirterek, kendisinin de en uygun yerin Salamis Harabeleri olacağını söyleyerek konserin Gazimağusa’da yapılmasını önerdiğini aktardı..

Özcenk, Turgay Hilmi’nin “şapkamı alıp gideceğim” sözleriyle ilgili olarak da “Şapkasını alıp saklayacağım, gidemeyecek. Belki emekli olduğunda 10-15 yıl sonra şapkasını alıp gidebilir” dedi.

(YIL/HÖ) FOTOĞRAFLI

Haber ve Fotoğraf: Yılmaz Yakar