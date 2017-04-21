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21 Nisan 2017 Cuma 13:50

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş Ve Anaokulu’ndan 23 Nisan Kutlandı

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği kutlamalarda öğrenciler renkli gösteriler yaptı.

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş Ve Anaokulu'ndan 23 Nisan Kutlandı
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği kutlamalarda öğrenciler renkli gösteriler yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlamalar Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dün saat 16.00’da yapıldı.

Şarkılar ve marşların okunduğu, dans gösterilerinin yapıldığı kutlamada, şiirler de okundu.

Etkinlikte konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yanı sıra, diğer etkinliklerde de çocuklarla sürekli birşeyler paylaştıklarını, annenin babanın çocukların iyi yetişmesi için her türlü fedakarlığı yaptığını, belediye olarak kendilerinin de çocukların gelişimini sağlamak için tüm imkanları sunduklarını söyledi.

Başkan Arter, öğrencilerin müzik ve sanat konusunda yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışmalarının da bulunduğunu ifade etti ve tüm çocuklara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileyen Başkan İsmail Arter, çocukların bayramını kutladı.

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nu temsilen konuşan MGA Sorumlusu Refik Hazır, Atatürk ve 23 Nisan’ın tarihçesiyle ilgili bilgi verdi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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