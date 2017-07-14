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14 Temmuz 2017 Cuma 07:51

Gazimağusa Ve İskele’de Trafik Ve Asayiş Operasyonu

Gazimağusa ve İskele’de dün trafik ve asayiş operasyonları düzenlendi.

Gazimağusa Ve İskele'de Trafik Ve Asayiş Operasyonu
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GAZİMAĞUSA’DA, KUMARHANEYE GİRMESİ YASAK OLAN 8 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Gazimağusa ve İskele’de dün trafik ve asayiş operasyonları düzenlendi.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 09:00-12:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde kontrol yaparak, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi aleyhinde yasal işleme gitti.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 125 araç kontrol edilirken,  suç işlediği tespit edilen 32 araç sürücüsü aleyhinde işlem yapıldı.

İSKELE’DE 9 ARAÇ SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İskele’de ise 18:00 - 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilen operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evi ve kumarhanelerde kontrol yapıldı.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 160 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 9 araç sürücüsü aleyhinde işlem yapıldı.

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