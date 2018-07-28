banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 KİŞİ FETÖ’DEN YAKALANDI
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Karmaşık ticaret ilişkisi
KARMAŞIK TİCARET İLİŞKİSİ
Seri hırsız yakalandı
SERİ HIRSIZ YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
45 kişi FETÖ'den yakalandı
Kapat

Gazimağusa Ve Girne’de Huzur Operasyonu!

KUMARHANELERDE 22 KİŞİ; TRAFİKTE 148 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gazimağusa Ve Girne’de Huzur Operasyonu!

KUMARHANELERDE 22 KİŞİ; TRAFİKTE 148 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:02
Gazimağusa Ve Girne’de Huzur Operasyonu!

KUMARHANELERDE 22 KİŞİ; TRAFİKTE 148 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Gazimağusa ve Girne Polis Müdürlüğü’nün düzenlediği asayiş ve trafik operasyonları kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 22 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 148 araç sürücüsü hakkında ise ileri işleme gidildi. 


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 14.00-20.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde düzenlenen asayiş ve trafik operasyonunda, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edildi. 
Kontroller sırasında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 
Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 260 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 74 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
GİRNE’DEKİ OPERASYON 
Öte yandan dün 21.00 ile bugün 05.00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında da asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. 
Operasyon kapsamında bölgedeki kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri kontrol edilerek, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 12 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı. 
Trafik ekiplerinin kontrol ettiği 295 aracın sürücüsünden 74’ü hakkında ise suç işledikleri tespit edilerek ileri işleme gidildi.
 


banner288
Son Güncelleme: 28.07.2018 15:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Kariyer Uzmanları, Türkiye’deki 52 İlde Adaylarla Buluşuyor...
GAÜ Kariyer Uzmanları, Türkiye’deki 52 İlde Adaylarla Buluşuyor...
Hak-Sen Pazartesi Tren Yolu Polikliniği'nde Bir Saatlik Uyarı Grevi Yapacak...
Hak-Sen Pazartesi Tren Yolu Polikliniği'nde Bir Saatlik Uyarı Grevi Yapacak...
Gazimağusa’da Uyuşturucudan Bir Tutuklu
Gazimağusa’da Uyuşturucudan Bir Tutuklu
Dipkarpaz-zaferburnu Yolunda Yangın
Dipkarpaz-zaferburnu Yolunda Yangın
Hırsızlık Olayları
Hırsızlık Olayları
Alsancak’ta Bıçaklama… Savaş Şanverdi Karnından Yaralandı
Alsancak’ta Bıçaklama… Savaş Şanverdi Karnından Yaralandı
FETÖ/PDY Soruşturması Kapsamında Aranan 28 Kişi Girne Yat Limanı’nda Kaçmaya Çalışırken Teknede Yakalandı
FETÖ/PDY Soruşturması Kapsamında Aranan 28 Kişi Girne Yat Limanı’nda Kaçmaya Çalışırken Teknede Yakalandı
Girne Limanı’ndan Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 45 Kişi Yakalandı
Girne Limanı’ndan Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 45 Kişi Yakalandı
45 FETÖ şüphelisi KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalandı
45 FETÖ şüphelisi KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Gökyüzü dün gece Kanlı Ay Tutulmasıyla renklendi
Gökyüzü dün gece Kanlı Ay Tutulmasıyla renklendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim