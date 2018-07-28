Gazimağusa Ve Girne’de Huzur Operasyonu!

KUMARHANELERDE 22 KİŞİ; TRAFİKTE 148 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gazimağusa ve Girne Polis Müdürlüğü’nün düzenlediği asayiş ve trafik operasyonları kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 22 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 148 araç sürücüsü hakkında ise ileri işleme gidildi.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 14.00-20.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde düzenlenen asayiş ve trafik operasyonunda, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edildi.

Kontroller sırasında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 260 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 74 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

GİRNE’DEKİ OPERASYON

Öte yandan dün 21.00 ile bugün 05.00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında da asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgedeki kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri kontrol edilerek, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 12 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin kontrol ettiği 295 aracın sürücüsünden 74’ü hakkında ise suç işledikleri tespit edilerek ileri işleme gidildi.

