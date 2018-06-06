banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96658
ALTIN
190.086
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1157
EURO
5.3631
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kavurucu sıcaklar geliyor
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Balayını cezaevinde geçirecek
BALAYINI CEZAEVİNDE GEÇİRECEK
banner282

Gazimağusa teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark 12. genel kurulu yapıldı.

DAÜ, LAÜ ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ortaklığında KKTC’de inovasyon ve girişimciliği arttırma, marka ve patent üretme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek teknolojik ve rekabetçi ekonomi sağlanma hedefiyle kurulan Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark’ın 12’nci  genel kurulu yapıldı.

Gazimağusa teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark 12. genel kurulu yapıldı.

DAÜ, LAÜ ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ortaklığında KKTC’de inovasyon ve girişimciliği arttırma, marka ve patent üretme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek teknolojik ve rekabetçi ekonomi sağlanma hedefiyle kurulan Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark’ın 12’nci  genel kurulu yapıldı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:15
Gazimağusa teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark 12. genel kurulu yapıldı.

DAÜ, LAÜ ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ortaklığında KKTC’de inovasyon ve girişimciliği arttırma, marka ve patent üretme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek teknolojik ve rekabetçi ekonomi sağlanma hedefiyle kurulan Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark’ın 12’nci  genel kurulu yapıldı.
DAÜ açıklamasına göre, Toplantıda şirketin 2017 Faaliyet Raporu ve Mali Bilançosu hakkında bilgi verildi, rapor ve bilançolar okundu ve oy birliğiyle onaylandı. 
Genel Kurulda söz alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Teknopark’ın uzun süre pasif kaldığını, yönetime geldiklerinde burayı yeniden canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, geçen yıl elektrikli araçla TÜBİTAK yarışmalarında “En İyi Tasarım” ödülü alındığını hatırlattı, verimliliği arttırılmış araçla, bu yılki yarışmaya katılacaklarını belirtti.
LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarım teknolojileri konularında yenilikçi çalışma geliştirilmesinin ve proje üretilmesinin önemine işaret ederek, yerleşkede Teknopark bünyesine bağlı araştırma ve geliştirme alanı yaratılabileceğini ifade etti.

banner277
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Temsilcisi Atilla Bulancak, 2006’da Teknopark bünyesinde yer alan ilk şirketlerden olduklarını ifade ederek, bu durumun teşviklere, uluslararası işbirliklerine, yenilikçi firmalarla ilişkilere oldukça olumlu yansıdığını söyledi.
Kuruluşundan beri Teknopark Yönetici Şirketi Yönetim Kurulu içerisinde yer alan Prof. Dr. Işık Aybay, yatırımcıyı ve girişimciyi cezp edecek Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ile Araştırma ve Geliştirme Yasası’nın yürürlüğe girmesinin şart olduğunu vurguladı.
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet İcil de Genel Kurulda söz alarak 2015 yılında 3 şirketi barındıran Teknopark’ın, bugün 8’i akademik personel şirketi olmak üzere 18 şirkete ulaştığını söyledi. İcil, bu yıl açılan AB hibe programlarına da 6 proje sunacaklarını da açıkladı. Giderek artan talep karşısında yaşanan yerleşim sorununu, DAÜ Rektörlüğünün olumlu girişimleri ile çözmeye çalıştıklarını ifade eden İcil,  ilgili yasaların yürürlüğe girmesinin seçim nedeniyle aksadığını belirtti.
 

banner288
Son Güncelleme: 06.06.2018 18:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroğlu: “Kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız”
Eroğlu: “Kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız”
Arter: Borçu düşürdük, bütçeyi yükselttik
Arter: Borçu düşürdük, bütçeyi yükselttik
Kızılay’dan 250 aileye gıda yardımı
Kızılay’dan 250 aileye gıda yardımı
Başbakan Erhürman’dan Bankalar Birliği’ne teşekkür: “Borçlarını dövizden türk lirasına çevirmek isteyen vatandaşlardan işlem masrafı almayacaklar”
Başbakan Erhürman’dan Bankalar Birliği’ne teşekkür: “Borçlarını dövizden türk lirasına çevirmek isteyen vatandaşlardan işlem masrafı almayacaklar”
Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”
Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”
Can Yuva Infant School hem eğlendirdi hem öğretti
Can Yuva Infant School hem eğlendirdi hem öğretti
Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti
Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti
Harmancı: ''Önce zihinlerdeki engelleri kaldırdık''
Harmancı: ''Önce zihinlerdeki engelleri kaldırdık''
Demir’den, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit’e Eleştiri: “Toplumumuzun sigortası olan din ve eğitimiyle uğraşmayı bırakın”
Demir’den, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit’e Eleştiri: “Toplumumuzun sigortası olan din ve eğitimiyle uğraşmayı bırakın”
Adalıer, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti
Adalıer, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim