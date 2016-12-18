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18 Aralık 2016 Pazar 19:20

Gazimağusa Şehitler İçin Yürüdü

Gazimağusa Şehitler İçin Yürüdü
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TÜRKİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAİN SALDIRI DA ÖLEN ŞEHİTLER İÇİN GAZİMAĞUSADA BİR PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yürüyüş eylemine yaklaşık 2000 kişi katıldı.



Yürüyüş sonrası kısa bir basın bildirisi okuyan Esra Dayı isimli kız öğrenci şehit edilen askerler ve polisler için toplanıldığını ve bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak daima burada hazır olduklarını söyledi.



Daha sonra ise şehitlerin isimleri tek tek okunarak burada olduklarını hep bir ağızdan haykırdılar.



Ardından polis amirlerine ve güvenliği sağlayan polislere karanfiller dağıtıldı, ardından eylem olaysız bir şekilde son buldu.

(MHA)


 
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