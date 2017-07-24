Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk

KIBRIS MANŞET - ÖZEL



Gazimağusa Tekne Turları d



Mağusa sahillerinin mavi ile yeşilin buluştuğu noktalarının tüm güzelliklerini tura katılan müşterilerine sunan Mağusa Tekne Turları kişi başı 50 TL. karşılığında müşterilerine günlük taze balık çips, salata veya tavuk dolma çips salata öğlen yemeği ile birlikte 5 saatlik eğlence dolu mükemmel bir tur sunuyor.





enizin ve koyların muazzam güzelliklerini yaşamayı sunuyor.Mağusa sahillerinin mavi ile yeşilin buluştuğu noktalarının tüm güzelliklerini tura katılan müşterilerine sunan Mağusa Tekne Turları kişi başı 50 TL. karşılığında müşterilerine günlük taze balık çips, salata veya tavuk dolma çips salata öğlen yemeği ile birlikte 5 saatlik eğlence dolu mükemmel bir tur sunuyor.

Günü birlik tekne turu yapmak isteyenler Mavi tur yolculuklarında doğanın güzelliklerini keşfeden turistler hizmet ve fiyatlardan memnun kaldıklarını ifade ediyorlar.



Özel turların da düzenlendiği Mağusa Tekne Turları'nda doğumgünerinizi ve özel günlerinizi de kutlamak mümkün.





