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24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:21

Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk

Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk
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Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

Gazimağusa Tekne Turları denizin ve koyların muazzam güzelliklerini yaşamayı sunuyor.

Mağusa sahillerinin mavi ile yeşilin buluştuğu noktalarının tüm güzelliklerini tura katılan müşterilerine sunan Mağusa Tekne Turları kişi başı 50 TL. karşılığında müşterilerine günlük taze balık çips, salata veya tavuk dolma çips salata öğlen yemeği ile birlikte 5 saatlik eğlence dolu mükemmel bir tur sunuyor.



Günü birlik tekne turu yapmak isteyenler Mavi tur yolculuklarında doğanın güzelliklerini keşfeden turistler hizmet ve fiyatlardan memnun kaldıklarını ifade ediyorlar.

Özel turların da düzenlendiği Mağusa Tekne Turları'nda doğumgünerinizi ve özel günlerinizi de kutlamak mümkün. 


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Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk
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