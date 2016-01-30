Gazimağusa Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki Yol Çalışmaları Sürüyor

Gazimağusa Belediyesi, yaya ulaşımının kesintisiz ve güvenli şekilde sağlanması yönünde Mustafa Kemal Bulvarı’nda başlattığı kaldırım düzenleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Gazimağusa Belediyesi halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediyenin Alasya Park ile DAÜ giriş kapısı arasında sürdürdüğü kaldırım inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu.

İsmail Arter, yaklaşık 1200 m. uzunluğunda yaya yürüyüş yolu, 460 m. yağmur suyu drenaj kanalı, otobüs duraklarının yenilenmesi ve duraklar için cep yapılmasını kapsayan projenin yarısının tamamlandığını belirtti. Arter, yağmur suyu drenajı ile birlikte yapılan çalışmanın engelli ve yaya ulaşımını kesintisiz sağlayacak şekilde tasarlandığını kaydetti.

Projede, Mimarlar Odası’nın belirlediği standartlara göre hareket ettiklerini belirten Arter, “DAÜ ile Kaliland” arasındaki bölgede yaya ulaşımının rahatlatılacağını söyledi.

Arter, projenin ardından, belediyeye ait sosyal konutlar parkındaki bisiklet yollarının yapımına geçeceklerini belirtti.