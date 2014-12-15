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Gazimağusa Meslek Lisesi “Sokak Show” Düzenliyor

Gazimağusa Meslek Lisesi, 25 Aralık Perşembe günü Gazimağusa’da Sakarya Çember’i ile DAÜ Çemberi arasında gerçekleştirilecek “Sokak Show” programına destek talep etmek için Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti.

Gazimağusa Meslek Lisesi “Sokak Show” Düzenliyor

Gazimağusa Meslek Lisesi, 25 Aralık Perşembe günü Gazimağusa’da Sakarya Çember’i ile DAÜ Çemberi arasında gerçekleştirilecek “Sokak Show” programına destek talep etmek için Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti.

15 Aralık 2014 Pazartesi 13:47
Gazimağusa Meslek Lisesi “Sokak Show” Düzenliyor
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OKUL MÜDÜRÜ, BELEDİYE BAŞKANI ARTER’İ ZİYARET EDEREK DESTEK İSTEDİ

 Gazimağusa Meslek Lisesi, 25 Aralık Perşembe günü Gazimağusa’da Sakarya Çember’i ile DAÜ Çemberi arasında gerçekleştirilecek “Sokak Show” programına destek talep etmek için Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyaret için teşekkür ederek, Gazimağusa bölgesindeki tüm okullarla iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

Arter, okullarla ilgili sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini ifade ederek 25 Aralık’ta düzenlenecek “Sokak Show” etkinliğine de Gazimağusa Belediyesi olarak destek vereceklerini söyledi.

GÜVENSOY

Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy da, okulu tanıtmak ve halkı bilgilendirmek için faaliyetler düzenlediklerini belirterek, meslek okulunun 3 yaşından 70 yaşına kadar öğrencisi bulunduğunu söyledi.

Güvensoy, Gazimağusa Belediyesi’ne de “Sokak Show” etkinliğine katkı yapması için Başkan Arter’e nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek teşekkür etti.

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