Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda kaza

34 YAŞINDAKİ NECMİYE ANDİÇ YARALANDI
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 34 yaşındaki Necmiye Andiç yaralandı.
Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine seyreden Andiç, Erülkü süpermarket önüne geldiği sırada EJ 981 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç banketteki ağaca çarptı ve su kanalına düştü.
Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan Necmiye Andiç Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane’sinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.