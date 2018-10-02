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Gazimağusa Kaymakamlığı’nda Sanayi Bölgesi Konulu Toplantı Yapıldı

Gazimağusa Kaymakamlığı’nda Sanayi Bölgesi Konulu Toplantı Yapıldı

02 Ekim 2018 Salı 14:57
Gazimağusa Kaymakamlığı’nda Sanayi Bölgesi Konulu Toplantı Yapıldı

Gazimağusa’daki Büyük Sanayi Bölgesi’nin sorunlarının çözümüyle ilgili Gazimağusa Kaymakalığı’nda bugün sabah 10.00’da bir toplantı yapıldı.

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ın başkanlığındaki toplantıya Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil ve ilgili tarafların ekipleri katıldı.

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ın açıklamasına göre, toplantıda, yasal olarak Sanayi Dairesi’nin sorumluluğundaki organize sanayi bölgelerinin temizliği; imar konuları; üretimden kaynaklanan çöp/atıkların ve hammaddelerin nasıl bertaraf edileceği; altyapı ve üst yapı kirliliği; altyapı sorunları ve bu sorunların nasıl çözümlenebileceği ve işbirliği içinde nasıl çalışılacağı istişare  edildi.

Gazimağusa’daki organize sanayi bölgelerinde yaşanan sorunların çözümü için Gazimağusa Belediyesi ve Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nün beraber denetim yapmasına, ayrıca sorunların çözümü için ortak bir teknik ekibin kurulmasına, projelerin hazırlanmasına ve uygulanmasına karar verildi.

Toplantı sonrasında Büyük Organize Sanayi Bölgesi’ne gidilerek, yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Son Güncelleme: 02.10.2018 18:16
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