Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Su Boru Hattında Patlama Nedeniyle Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

GİRNE DAĞYOLUNDA SİS

Gazimağusa-Karpaz anayolunda su boru hattının patlaması nedeniyle Salamis çemberi ile Eyva (restoran) çemberi arasındaki yol su altında kaldığından, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Türkiye’den gelen su hattındaki boruda meydana gelen patlak nedeniyle yolun bu bölümünde bir şerit kapatıldı. Karpaz-Mağusa gidiş yönü tek şeritten veriliyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olması istendi.

GİRNE DAĞYOLUNDA SİS

Öte yandan Polis, Girne-Değirmenlik dağ yolunda Bufavento Restoran’ın olduğu bölgede yoğun sis olduğundan bu yolu kullanacak sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.