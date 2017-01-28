Gazimağusa-karpaz Anayolunda Bir Can Gitti

YOL KENARINDA YÜRÜYEN YAYALARA VAN ARAÇ ÇARPTI. 45 YAŞINDAKİ TAHİR ÖREN YAŞAMINI YİTİRDİ
Gazimağusa-Karpaz anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Tahir Ören hayatını kaybetti.
Polisten elde edilen bilgiye göre, Gazimağusa’da sakin Sıtkı Göçer (E-32) saat 02.00 sıralarında, MH 717 plakalı mercedes sprinter marka van araçla Karpaz istikametinde seyrederken, o esnada aynı istikamete doğru yol kenarında yürüyen İbrahim Aytekin (E-40) ve Tahir Ören’e (E-45) çarptı.
Ören’in hayatını kaybettiği kazada, Aytekin ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildikten sonra kafa travması teşhisi konulduktan sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Göçer’i tutuklayan polisin olayla ilgi soruşturması devam ediyor.