Gazimağusa-karpaz Anayolunda Bir Can Gitti

Polisten elde edilen bilgiye göre, Gazimağusa’da sakin Sıtkı Göçer (E-32) saat 02.00 sıralarında, MH 717 plakalı mercedes sprinter marka van araçla Karpaz istikametinde seyrederken, o esnada aynı istikamete doğru yol kenarında yürüyen İbrahim Aytekin (E-40) ve Tahir Ören’e (E-45) çarptı.

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