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28 Ocak 2017 Cumartesi 07:49

Gazimağusa-karpaz Anayolunda Bir Can Gitti

Gazimağusa-karpaz Anayolunda Bir Can Gitti
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YOL KENARINDA YÜRÜYEN YAYALARA VAN ARAÇ ÇARPTI. 45 YAŞINDAKİ TAHİR ÖREN YAŞAMINI YİTİRDİ

 Gazimağusa-Karpaz anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Tahir Ören hayatını kaybetti.

Polisten elde edilen bilgiye göre, Gazimağusa’da sakin Sıtkı Göçer (E-32) saat 02.00 sıralarında, MH 717 plakalı mercedes sprinter marka van araçla Karpaz istikametinde seyrederken, o esnada aynı istikamete doğru yol kenarında yürüyen İbrahim Aytekin (E-40) ve Tahir Ören’e (E-45) çarptı.

Ören’in hayatını kaybettiği kazada, Aytekin ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildikten sonra kafa travması teşhisi konulduktan sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Göçer’i tutuklayan polisin olayla ilgi soruşturması devam ediyor.

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