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10 Şubat 2017 Cuma 12:17

Gazimağusa, İskele Ve Güzelyurt’ta Asayiş Ve Trafik Operasyonları

Gazimağusa, İskele Ve Güzelyurt'ta Asayiş Ve Trafik Operasyonları
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OPERASYONLAR SONUCU KUMARHANEYE GİRİŞİ YASAK OLAN 10 KİŞİ VE 138 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALEYHİNDE İŞLEME GİDİLDİ

Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt’ta dün asayiş ve trafik operasyonları düzenlendi; kumarhaneye girişi yasak olan 10 kişi ve 138 araç sürücüsü aleyhinde işleme gidildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 15.00-19.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında düzenlenen operasyonda, Gazimağusa’da faaliyet gösteren 3 kumarhane kontrol edildi. Kumarhanelerde bulunmaları yasak 10 kişi tespit edilerek haklarında işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin kontrollerinde ise 210 araç kontrol edilirken,  85 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

Ayrıca bölgede bulunan 6 gece kulübü ve 6 bet ofisi denetlendi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta dün 18.00-22.00 saatleri arasında trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 165 araç kontrol edildi, 32 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

Bölgede bulunan bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ile kahvehanelerdeki kontrollerde ise herhangi bir kanunsuzluğa rastlanmadı.

İSKELE

İskele’de ise dün 16.00 – 18.00 saatleri arasında trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 245 araç kontrol edildi, 21 sürücü aleyhinde ileri işleme gidildi.

Ayrıca bölgede bulunan 1 bet ofisi ve 3 kumarhane kontrol edildi ancak kontroller esnasında, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

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