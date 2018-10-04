Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu Toplandı

TOPLANTIDA, OLASI SEL VE SU BASKINLARI; TRAFİK YOĞUNLUĞUNA VE TRAFİK KAZALARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER ELE ALINDI



Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu, yaşanabilecek olası sel ve su baskınları, trafik yoğunluğuna ve trafik kazalarına karşı alınabilecek önlemler gündemiyle Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal başkanlığında toplandı.



Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 09.30’da gerçekleştirilen toplantıda, daha önceki toplantılarda alınan kararlara istinaden yapılanlar açıklanarak, olası sel ve su baskınlarına karşı yetkili kurumlar tarafından alınması gereken önlemler, trafik yoğunluğuna ve olası trafik kazalarına karşı alınabilecek tedbirler istişare edildi.



Toplantıda, trafik ile ilgili sorunların çözümü konusunda Ulaştırma Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi arasında işbirliği yapılmasına; sorunların tespiti ve çözüm önerileri hakkında ortak teknik bir komitenin kurulup, en kısa zamanda çalışmaya başlanmasına karar verildi.



Gazimağusa Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Gazimağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Trafik Dairesi Plan Proje Müdürü Ahmet Aydın, Karayolları Dairesi Genel Müdürü Serhan Kazmacı, Sivil Savunma Bölge Müdürü Eralp Kebapçı, Su İşleri Dairesi Kaza Şube Amiri Aynur Neşeli ve kurumların diğer yetkilileri katıldı.