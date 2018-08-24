banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.293
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7725
EURO
6.9689
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Askeri kışla içinde magandalık
ASKERİ KIŞLA İÇİNDE MAGANDALIK
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
banner282

Gazimağusa Hastanesi Başhekimliği: “Göğüs hastalarının tedavi gördüğü servis, hasta sayısındaki düşüş nedeniyle zaman zaman kapatılıyor”

Gazimağusa Hastanesi Başhekimliği: “Göğüs hastalarının tedavi gördüğü servis, hasta sayısındaki düşüş nedeniyle zaman zaman kapatılıyor”

24 Ağustos 2018 Cuma 12:04
Gazimağusa Hastanesi Başhekimliği: “Göğüs hastalarının tedavi gördüğü servis, hasta sayısındaki düşüş nedeniyle zaman zaman kapatılıyor”

GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA:
“GÖĞÜS HASTALARININ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ SERVİS, HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN KAPATILIYOR”

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Tuğcu, göğüs hastalarının tedavi gördüğü servisin zaman zaman kapatıldığını, bunun nedeninin hasta sayısındaki düşüş olduğunu belirtti.

Sadrettin Tuğcu, Gazimağusa Devlet Hastanesinin göğüs hastalarına da hizmet veren servisin kapatıldığı ve hastaların mağdur olduğu yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, göğüs hastalıkları diye adlandırılan servisin, dahiliye hastalarının da tedavi gördüğü bir servis olduğunu belirtti. Yaz aylarında diğer aylara nazaran yatan hasta sayısında belirgin düşüşler yaşandığını, Ağustos başında hasta sayısının 6’ya düştüğünü belirten Tuğcu, bunun üzerine insan ve diğer kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması maksadıyla en az hastası olan ( Göğüs ve dahiliye 2 ) servisini 8 Ağustos itibariyle hizmete kapattırdıklarını belirtti.

Tuğcu, “Benzer uygulamalar yatan hasta sayısına bağlı olarak ihtiyaç doğrultusunda her yıl yapılmaktadır. Servisin kapatıldığı tarihteki yatan 6 hasta başta dahiliye servisi olmak üzere, başka servislere aktarılmış ve tedavilerine orada devam edilmiş olup, hiçbir hasta mağdur olmamıştır” dedi.

Konu ile ilgili herhangi bir hasta veya hasta yakınından başhekimliğe şikayet gelmediğini kaydeden Tuğcu, bahse konu servisin artan hasta sayısı nedeniyle 13 Ağustos tarihinde yeniden hizmete açıldığını, ardından bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle yine hasta sayısında belirgin düşüş olmasından dolayı yeniden geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Tuğcu, servisin kapalı olduğu dönemde, gerekli olan tadilatları yapma imkanı tanıdığını da ifade etti.

 

banner288
Son Güncelleme: 24.08.2018 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB Paylaşım Mutfağı’nda “sağlıklı paylaşım”…
LTB Paylaşım Mutfağı’nda “sağlıklı paylaşım”…
Hava durumu..
Hava durumu..
Sağlık Bakanlığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi ile ilgili haberleri yalanladı
Sağlık Bakanlığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi ile ilgili haberleri yalanladı
HÜR-İŞ, çalışanların hak ve maaşlarından kesinti yapılmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı
HÜR-İŞ, çalışanların hak ve maaşlarından kesinti yapılmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı
Kurban Bayramı’nın bugün son günü
Kurban Bayramı’nın bugün son günü
Boğularak yaşamını yitirdi
Boğularak yaşamını yitirdi
Gaziveren'de bogulma!
Gaziveren'de bogulma!
Işık: “Önlemler açıklamasına rağmen uygulamamış olması kriz fırsatçılarını daha da cesaretlendiriyor”
Işık: “Önlemler açıklamasına rağmen uygulamamış olması kriz fırsatçılarını daha da cesaretlendiriyor”
10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde Sertaç Gönültaş Konser Verdi
10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde Sertaç Gönültaş Konser Verdi
Lefkoşa-Gazimağusa Yolunda Trafik Kazası Oldu
Lefkoşa-Gazimağusa Yolunda Trafik Kazası Oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim