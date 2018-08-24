Gazimağusa Hastanesi Başhekimliği: “Göğüs hastalarının tedavi gördüğü servis, hasta sayısındaki düşüş nedeniyle zaman zaman kapatılıyor”

GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA:

“GÖĞÜS HASTALARININ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ SERVİS, HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN KAPATILIYOR”



Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Tuğcu, göğüs hastalarının tedavi gördüğü servisin zaman zaman kapatıldığını, bunun nedeninin hasta sayısındaki düşüş olduğunu belirtti.



Sadrettin Tuğcu, Gazimağusa Devlet Hastanesinin göğüs hastalarına da hizmet veren servisin kapatıldığı ve hastaların mağdur olduğu yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, göğüs hastalıkları diye adlandırılan servisin, dahiliye hastalarının da tedavi gördüğü bir servis olduğunu belirtti. Yaz aylarında diğer aylara nazaran yatan hasta sayısında belirgin düşüşler yaşandığını, Ağustos başında hasta sayısının 6’ya düştüğünü belirten Tuğcu, bunun üzerine insan ve diğer kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması maksadıyla en az hastası olan ( Göğüs ve dahiliye 2 ) servisini 8 Ağustos itibariyle hizmete kapattırdıklarını belirtti.



Tuğcu, “Benzer uygulamalar yatan hasta sayısına bağlı olarak ihtiyaç doğrultusunda her yıl yapılmaktadır. Servisin kapatıldığı tarihteki yatan 6 hasta başta dahiliye servisi olmak üzere, başka servislere aktarılmış ve tedavilerine orada devam edilmiş olup, hiçbir hasta mağdur olmamıştır” dedi.



Konu ile ilgili herhangi bir hasta veya hasta yakınından başhekimliğe şikayet gelmediğini kaydeden Tuğcu, bahse konu servisin artan hasta sayısı nedeniyle 13 Ağustos tarihinde yeniden hizmete açıldığını, ardından bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle yine hasta sayısında belirgin düşüş olmasından dolayı yeniden geçici olarak kapatıldığını belirtti.



Tuğcu, servisin kapalı olduğu dönemde, gerekli olan tadilatları yapma imkanı tanıdığını da ifade etti.



