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Gazimağusa, Girne Ve İskele’de Trafik Ve Huzur Operasyonu

Gazimağusa, Girne ve İskele’de dün gerçekleştirilen trafik ve huzur operasyonlarında bölgelerde faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satılan bar, kahvehane, otel ve pansiyonlar kontrol edildi.

Gazimağusa, Girne Ve İskele’de Trafik Ve Huzur Operasyonu

Gazimağusa, Girne ve İskele’de dün gerçekleştirilen trafik ve huzur operasyonlarında bölgelerde faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satılan bar, kahvehane, otel ve pansiyonlar kontrol edildi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 15:14
Gazimağusa, Girne Ve İskele’de Trafik Ve Huzur Operasyonu
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Gazimağusa, Girne ve İskele’de dün gerçekleştirilen trafik ve huzur operasyonlarında bölgelerde faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satılan bar, kahvehane, otel ve pansiyonlar kontrol edildi.

Yapılan kontroller neticesinde İskele Bölgesi’nde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken; Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren 3 kumarhanede, kumarhanede bulunması yasak 8 kişi; Girne’de ise 4 kumarhanede, kumarhanede bulunması yasak 8 kişi tespit edildi.

Trafik ekiplerinin Gazimağusa’da yaptığı denetimlerde sonucunda, 850 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen toplam 126 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 11 araca el konulurken 8 sürücü de tutuklandı.

Girne bölgesinde ise yapılan denetimlerde, 280 araç kontrol edildi ve 123 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 7 araca el konulurken, 3 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

İskele bölgesinde ise yapılan denetimler sonucunda, 95 araç kontrol edildi ve 6 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi

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