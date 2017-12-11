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Gazimağusa'da kundaklama!

Gazimağusa'da kundaklama!

11 Aralık 2017 Pazartesi 13:59
Gazimağusa'da kundaklama!
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Gazimağusa'da kundaklama!

Gazimağusa’da bu sabah saatlerinde 4 araç yakıldı.

Gazimağusa’da bu sabah erken saatlerde bir bar ve 4 araç kundaklandı; bardaki bir kişi yanarak can verdi.

Polis açıklamasına göre, üzerlerine yanıcı dökülerek ateşlenen Truva Sokak’ta Umut Ayman’a ait GA 025 plakalı araç tamamen; Kerim Şener’e ait JV 202 plakalı araç, Ertaç Ercan’a ait ME 259 plakalı araç ile Turan Evran’a HK 667 ait araçlar da kısmen hasar uğradı.

Yılmaz Yakar

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor. 

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