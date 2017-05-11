GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK!

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinden saat 04.30-05.00 sıralarında 48 paket muhtelif marka sigara, 8 paket puro ve yardım kutularındaki paralar çalındı.Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da N.V.N. (K-22), “Koton” isimli iş yerinden iki takım mayo Terranova isimli işyerinden ise 2 adet kadın şortu çaldı. NV.N. tutuklandı.