Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:25

GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK!

GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
GAZİMAĞUSA’DA AVM’DEN 48 PAKET SİGARA, 8 PAKET PURO ÇALINDI

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinden saat 04.30-05.00 sıralarında 48 paket muhtelif marka sigara, 8 paket puro ve yardım kutularındaki paralar çalındı.Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da N.V.N. (K-22),  “Koton” isimli iş yerinden iki takım mayo Terranova isimli işyerinden ise 2 adet kadın şortu çaldı. NV.N. tutuklandı. 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
GAZİMAĞUSADA HIRSIZLIK!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat’ta Fabrika Yangını Haspolat’ta Fabrika Yangını
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Sergisi Açıldı Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin...
Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi” Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi”
Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını Oy Birliğiyle Onayladı Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını...
Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Haspolat’ta Fabrika Yangını

Haberi Oku