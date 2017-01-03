GAZİMAĞUSA'DA DEHŞET DOLU ANLAR!



Nijeryalı öğrenciler arasında yol ortasında cep telefonu yüzünden başlayan tartışma kanlı bittiGazimağusa’nın Kalliland olarak bilinen bölgesinde dün sabahın ilk ışıklarında dehşet dolu anlar yaşandı. Yol ortasında cep telefonu yüzünden tartışmaya başlayan Nijerya uyruklu öğrenciklerin kavgası kanlı bitti.Cep telefonunu vermediği gerekçesi ile 2 Nijeryalı arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Shedi Wuyepp, göğüs, karın ve boyun kısmından 3 kez aldığı bıça darbesi sonucu ağır yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bazı görgü tanıklarına göre karın kısmından derin bir bıçak darbesi alan Shedi’nin bağırsaklarının dışarı çıktığı iddia edildi.Polisten alınan bilgiye göre Gazimağusa’da Süvariler isimli sokak içerisinde dün saat 03.30 sıralarında alkol tesiri altında, cep telefonu yüzünden, arkadaşları ile tartışmaya başlayan Nijerya uyruklu 25 yaşındaki Shedi Wuyepp isimli öğrenci, göğis, karın ve boyun kısmından aldığı toplam 3 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Shedi, olayın ardından çevredekilerin yardımı ile olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Shedi’yi yaralayan zanlılar ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Shedi Wuyepp’in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Shedi’yi yaraladığı iddia edilen Nijerya uyruklu iki kişiyi arıyor. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, kendilerini zanlılara götürecek bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor.Diyalog