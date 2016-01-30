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Gazimağusa Belediyesi’nin Mustafa Kemal Bulvarı Kaldırım Projesi Hızla İlerliyor

azimağusa Belediyesi şehir genelinde yaya ulaşımının kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanması için hayata geçireceği Mustafa Kemal Bulvarı Kaldırım Düzenleme Projesi’nin inşası hızla ilerliyor

Gazimağusa Belediyesi’nin Mustafa Kemal Bulvarı Kaldırım Projesi Hızla İlerliyor

azimağusa Belediyesi şehir genelinde yaya ulaşımının kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanması için hayata geçireceği Mustafa Kemal Bulvarı Kaldırım Düzenleme Projesi’nin inşası hızla ilerliyor

30 Ocak 2016 Cumartesi 12:53
Gazimağusa Belediyesi’nin Mustafa Kemal Bulvarı Kaldırım Projesi Hızla İlerliyor
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 Gazimağusa Belediyesi’nin Mustafa Kemal Bulvarı Kaldırım Projesi Hızla İlerliyor


Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, öğrencilerin yaya olarak üniversiteye ulaşımı için son derece önemli olan Alasya Park ile DAÜ Giriş kapısı arasındaki kaldırım inşa çalışmalarını ziyaret ederek yerinde inceleme yaptı. 1200 metre uzunluğunda yaya yürüyüş yolu ile birlikte 460 metre yağmur suyu drenaj kanallarının inşası, otobüs duraklarının yenilenmesi ve duraklar için cep yapılmasını da kapsayacak projenin yüzde 50’si tamamlanmış durumda. Proje, Gazimağusa Belediyesi’nin engelli dostu Mağusa hedefinde son derece önem verdiği engelli standartlarına uygun olacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, hızla devam eden kaldırım yapım projesinin yarısının tamamlanmış olduğunu söyleyerek, yağmur suyu drenajı ile birlikte yapılan kaldırım çalışmalarının engelli vatandaşların da rahatça kullanabileceği ve yaya ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanacak şekilde tasarladıklarını, kentin fiziki şartlarını düzenlerken mimarlar odasının belirlediği standartlara göre hareket ettiklerini, bu hedefle projeyi tamamlayacaklarını dile getirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kaldırım projesinin ne durumda olduğunu görmek için yapılan çalışmaları ziyaret etiğini ve projenin hızlı bir şekilde ilerlediğini gördüğünün belirterek, projenin üniversite ile Kaliland bölgesi arasında öğrencilerin ulaşımı için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı ve projesinin ardından Belediyeye ait sosyal konutlar parkını düzenleyeceklerini ve bisiklet yollarının yapılması ile ilgili çalışmalara geçeceklerini de belirtti.










Son Güncelleme: 30.01.2016 12:53
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Gazimağusa Belediyesi’nin Mustafa Kemal Bulvarı Kaldırım Projesi Hızla İlerliyor
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