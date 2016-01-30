Gazimağusa Belediyesi’nin Mustafa Kemal Bulvarı Kaldırım Projesi Hızla İlerliyor



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, öğrencilerin yaya olarak üniversiteye ulaşımı için son derece önemli olan Alasya Park ile DAÜ Giriş kapısı arasındaki kaldırım inşa çalışmalarını ziyaret ederek yerinde inceleme yaptı. 1200 metre uzunluğunda yaya yürüyüş yolu ile birlikte 460 metre yağmur suyu drenaj kanallarının inşası, otobüs duraklarının yenilenmesi ve duraklar için cep yapılmasını da kapsayacak projenin yüzde 50’si tamamlanmış durumda. Proje, Gazimağusa Belediyesi’nin engelli dostu Mağusa hedefinde son derece önem verdiği engelli standartlarına uygun olacak.





Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, hızla devam eden kaldırım yapım projesinin yarısının tamamlanmış olduğunu söyleyerek, yağmur suyu drenajı ile birlikte yapılan kaldırım çalışmalarının engelli vatandaşların da rahatça kullanabileceği ve yaya ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanacak şekilde tasarladıklarını, kentin fiziki şartlarını düzenlerken mimarlar odasının belirlediği standartlara göre hareket ettiklerini, bu hedefle projeyi tamamlayacaklarını dile getirdi.



