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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİNİN ALMANYA’DAKİ TANITIM ORGANİZASYONUNA KATILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİNİN ALMANYA’DAKİ TANITIM ORGANİZASYONUNA KATILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

22 Aralık 2017 Cuma 14:55
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİNİN ALMANYA’DAKİ TANITIM ORGANİZASYONUNA KATILMASI GÖRÜŞÜLDÜ
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Almanya’da faaliyet gösteren Almanya Karadeniz Kültür Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek,  Gazimağusa Belediyesi ile Almanya’daki Düren Belediyesi’nin kardeş şehir olması ve Gazimağusa Belediyesi’nin Almanya’daki tanıtım şenliğine katılması ve Gazimağusa’da tanıtım günleri düzenlenmesiyle ilgili projelerini aktardı.

Ziyarette Almanya Karadeniz Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Neşe Tozun, Ruan Fuarcılık sahibi Canan Karavit ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Ziyarette, Almanya’daki Düren Belediyesi’nin her yıl Türkiye’deki belediyelerin de katıldığı uluslararası sokak şenliği düzenlediğini ve aynı şekilde kültürel etkileşimin olduğu organizasyona Gazimağusa’nın da katılması konusu konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, ülkemizin ve şehrimizin tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu, bunun eksikliğini hissettiğimizi, tanıtım anlamında organizasyonun çok faydalı olacağını, konunun Almanya boyutunun kendilerini daha da sevindirdiğini söyledi. Ülkemizin uluslararası anlamda tanıtılmasının önemine bir kez daha dikkat çeken Başkan Arter, ziyaret için teşekkür etti.

Almanya Karadeniz Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Neşe Tozun ise, Almanya’da Düren Belediyesi bölgesinde yaşadıklarını, Gazimağusa ile Düren belediyenin kardeş şehir olması için çalışma yaptıklarını ifade ederek, Almanya’da her yıl düzenlenen sokak şenliğinin uluslararası kapsamda yapıldığını ve Türkiye’den de katılım olduğunu ifade etti. Bu projelerini gerçekleştirip Almanya ile KKTC arasında karşılıklı ziyaretler yapılmasını amaçladıklarını ifade eden Tozun, bu projenin içinde Gazimağusa Belediyesini görmeyi çok istediklerini söyledi.

Ruan Fuarcılık sahibi, Canan Karavit ise, Almanya merkezli olarak çalışan şirketlerinin 9 yıldır tanıtım faaliyeti yaptığını, Gazimağusa’da da tanıtım günleri düzenlemek istediklerini ifade etti ve Türkiye’den özgün el sanatları, sanatçılar, uygulamalı olarak sanatını icra edecek heykeltıraş sanatçılarının da yer alabileceği organizsyonun iki ülkeyi birbirine tanıtacağını söyledi.

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