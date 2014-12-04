Gazimağusa Belediyesi’ne Birikmiş Borcu Olanlar 10 Aralık’a Kadar Cezasız Ödeyebilecek

Gazimağusa Belediyesi, Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin Yasa Gücünde Kararname uyarınca uygulamakta olduğu belediye borçlarının cezasız tahsili uygulamasını 10 Aralık tarihine kadar uzattığını bildirdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2013 yılı ve öncesine ait belediyeye olan birikmiş borçlarını cezasız olarak ödemek isteyenlerin, Gazimağusa Belediyesi’nin Mali İşler Şubesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Bakanlar Kurulu’nun kararnamesine dayanarak Gazimağusa Belediye Meclisi’nin karar alarak başlattığı uygulamadan yararlanmak isteyenler, 10 Aralık mesai bitimine kadar belediyeye başvurabilecek.

Bu kapsamda peşin ödemede % 100, 6 taksitte %90 ve 12 taksitte % 75 gecikme zammı indirimi uygulanacak.