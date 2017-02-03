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03 Şubat 2017 Cuma 13:47

Gazimağusa Belediyesi’nden Okullara Şubat Temizliği

Gazimağusa Belediyesi'nden Okullara Şubat Temizliği
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Gazimağusa Belediyesi, 2016-2017 öğretim yılının yarı yıl tatilinde kent genelindeki tüm okullarda genel hijyen koşullarının sağlanması için çalışma başlattı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  temizlik çalışmasıyla birlikte ağaç budaması da yapılıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı açıklamada, Gazimağusa bölgesi okullarında okuyan öğrencilere çevresi düzenli, temiz ve hijyenik ortam hazırladıklarını kaydetti.

Arter, Temizlik Şubesi ve Park ve Bahçeler Şubesi’nin hafta başından itibaren yürüttüğü çalışmalarda 21 okulda çevre temizliği ve budama yapılacağını,10 okulda çalışmaların tamamlandığını, amaçlarının eğitimin ikinci dönemine okulları hazır hale getirmek olduğunu söyledi.

Okulların gereken koşullarda hizmet vermeleri için yasal çerçevede katkılarını sürdürdüklerini kaydeden  Arter, temizlik ve budama çalışmalarının ardından hijyenik koşullar açısından sıkıntı yaşanmaması için Sağlık Şubesi’nin haşereye ve zararlılara karşı önlem olarak ilaçlama yapacağını ifade etti.

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