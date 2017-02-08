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08 Şubat 2017 Çarşamba 17:02

Gazimağusa Belediyesi’nden Öğrencilere “Şubat Tatili Şöleni”

Gazimağusa Belediyesi'nden Öğrencilere 'Şubat Tatili Şöleni”
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Gazimağusa Belediyesi, yarı yıl tatili dolayısıyla Cumartesi günü 11.00-18.00 saatleri arasında Namık Kemal Meydanı’nda öğrencilere yönelik “Şubat Tatili Şöleni” düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, “ Karneni aldın, eğlence dolu bir şölene var mısın?” sloganıyla düzenlenecek şölende öğrenciler müzikler eşliğinde oyunlar oynayacak.

Yeme içme stantlarının da kurulacağı meydanda Erkan Obüs ve Kaan Obüs’ün Jonglör gösterileri, Enver Ertaş’ın komedi illüzyon gösterisi, leylek ayaklı adamlar ve yüz boyama yer alacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yarı yıl tatiline giren öğrencilerin keyifli bir tatil geçirerek, ikinci eğitim dönemine motivasyonlarının yükselmiş ve sağlıklı bir şekilde girmelerini hedeflediklerini söyledi.

Arter, Gazimağusa Belediyesi’ni farklı yaş grubundan vatandaşlarla iletişim halinde olan ve   sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen  bir kurum haline getirdiklerini ifade ederek, tüm çocukları etkinliğe davet etti.

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