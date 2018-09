Gazimağusa Belediyesi’nden Farkındalık Etkinliği

BELEDİYENİN TENİS KULÜBÜ, İRFAN NADİR 18 YAŞ ÜSTÜ REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRENCİLERİYLE TENİS OYNADI



Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle bugün tenis oynadı.



Gazimağusa Belediyesi’ne ait tenis tesisinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde rehabilitasyon merkezi öğrencileri tenis eğitmenleriyle oyun oynayıp, eğlenceli saatler geçirdi.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, her zaman olduğu gibi Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon etkinliğinde buluştuklarını, gençlerle bir arada olmak için her fırsatta etkinliğe geldiğini ifade etti.



“Çocukların yüzündeki mutluluğu coşkuyu gördükçe onların mutluluğunu devam ettirmek adına yapılan etkinlik için teşekkür ederim ve devamını dilerim” diyen Başkan Arter, Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu ve ekibine, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Havva Öztenay’a ve eğitmenlere teşekkür etti.



Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu ise, farkındalık günü diye nitelendirdiği etkinlikte 4 yıldır gençlerle bir araya geldikleri ve her yıl daha da keyif alarak organizasyonu düzenlediklerini ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü olarak böyle günlerde üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Kasapoğlu, etkinliğe katılan Belediye Başkanı İsmail Arter’e ve Havva Öztenay’a teşekkür etti.