GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’NDEN DÜNYA ŞİİR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Gazimağusa Belediyesi (GMB), 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle dün Mağusa Suriçi’nde bir yürüyüş düzenledi.



Gazimağusa Gelişim Akademisi (MGA) şiir atölyesi öğrencileri, Gazimağusa Belediye kreşi ve Dersanem Eğitim Merkezi öğrencilerinin katıldığı yürüyüşte miniklere Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, onur konukları yazar Mehmet Kansu ve yönetmen Derviş Zaim eşlik etti.



Namık Kemal Meydanında, Namık Kemal’ın büstü önünde basına açıklama yapıldı. Ayrıca, Tarihi Buğday Camii’nde 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında Şirin Zaferyıldızı ve onur konukları Şair Mehmet Kansu ve yönetmen Derviş Zaim söyleşi yapmasıyla etkinlikler sona erdi.



ARTER



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, gelecek nesillerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalardan biri olan şiir atölyesinin, bu hedef doğrultusunda başarılı olduğunu ifade ederek, güzel ve etkili şiir yazmanın bol bol kitap okumaktan geçtiğini söyledi.



Şiirin olduğu yerde sevgi, hoşgörü ve güzellik olduğunun altını çizen Arter, ölüm yıldönümü nedeniyle halk ozanı Âşık Veysel’i de rahmetle andığını belirtti.



Gazimağusa Gelişim Akademisi şiir atölyesi eğitmeni Şirin Zaferyıldızı, Dünya Şiir Günü’nü kutlamaları çerçevesinde yaptıkları etkinlikleri dile getirdi. Zaferyıldızı, şiir atölyesi öğrencilerinin ders anında yazdıkları şiirlerden derledikleri şiir gazetesini çıkardıklarını söyledi.



Zaferyıldızı, sanatın her alanına destek verdiği için Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.



Onur Konuğu Şair Mehmet Kansu, bugün yürüyüşe katılanların geleceğin şairleri olduğuna işaret ederek, çocukların yazdıkları şiirlerden çok etkilendiğini belirtti. Kansu , şiir yazarken herşeyin gözlem yapılması gerektiğini söyledi. Şiir yazmak kadar şiir okumanın da önemli olduğunun altını çizen Kansu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.



Yönetmen Derviş Zaim, etkinliğin son zamanlarda katıldığı en anlamlı etkinliklerden biri olduğunu belirterek, Dünya Şiir Günü’nde çocuklarla bu yürüyüşü yaptığı için mutlu olduğunu söyledi ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.