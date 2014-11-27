Gazimağusa Belediyesi’nde Kent Müzesi Sunumu Yapıldı

Zengin tarihi mirasına yaraşır bir kent müzesi açmayı hedefleyen Gazimağusa Belediyesi’nde , Türkiye’de başarılı çalışmalar yapan Kent Müzesi Tasarım Uzmanı Burçak Madran sunum yaparak müze tasarımı konusunda bilgi verdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün davetiyle KKTC’de bulunan Madran’ın sunumu sırasında DAÜ İç Mimarlık Bölümü ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yetkilileri de yer aldı.

Açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nin , her yönüyle kapsamlı bir kent müzesi oluşturmadan önce Bandabuliya’da ön hazırlık olarak çeşitli etkinlikler ve sergiler yapmayı planladığı bildirildi.

Etkinlikte konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’da kent müzesi açılması için kentin paydaşlarıyla görüşmeye devam ettiklerini, tarihi eserlerin Gazimağusa için önemli olduğunu söylemekten öte birşeyler yapmak istediklerini, tarihi eserlerin tanıtımı ve turizmdeki potansiyeli için bu alandaki çabaların ileriye götürülmesi gerektiğini söyledi.

Arter, Kent Müzesi Uzmanı Burçak Madran’ın bilgilerinin ülkeye yeni ufuklar kazandıracak nitelikte olduğunu, daha fazla beklemeden Gazimağusa Belediyesi’nin koordinasyonu ile bir planlama yapılacağını ve çalışmaları somuta dönüştüreceklerini belirtti.