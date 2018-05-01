Gazimağusa Belediyesi ve İTÜ-KKTC Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı!

Gazimağusa Belediyesi ve İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi’nde dün öğleden sonra gerçekleştirilen imza töreninde işbirliği protokolüne Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol, İTÜ-KKTC ile Gazimağusa Belediyesi’nin bilimsel, toplumsal, sosyal ve kültürel, akademik ve eğitim işbirliklerini geliştirmek, belediye bünyesindeki konularda, belediye personeli için, toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı güçlendirmek için, toplum yararına ortak projeler geliştirmek, eğitim, kurs, toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesini amaçlıyor. Protokol ayrıca, İTÜ-KKTC ve belediye arasında güçlü işbirliği oluşturup toplumsal, sosyo-kültürel ve bilimsel-teknolojik ortaklık olanakları ile yapılacak proje ve faaliyetleri kapsıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, “İTÜ’nün anavatan Türkiye’de değerli olan ve toplumsal yaşamımıza çok büyük katkıları olan bir üniversite olduğunu, üniversitenin KKTC’de ve Gazimağusa’da kurulmuş olması ve burada kampüsünün olmasının da kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğunu” ifade etti.

Belediye olarak İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ile imzalayacakları protokolün bundan sonraki protokol ile çok daha detaylı ve uygulamaya hazır olacağını söyleyen Arter, protokolün hem üniversiteye, hem Gazimağusa’ya, hem de belediyeye hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen rektör, öğretim görevlileri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

KAHYA

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr Ercan Kahya ise, üniversiteleri ile işbirliği protokolü imzalanması için irade ortaya koyan Başkan İsmail Arter’e teşekkür ederek, Gazimağusa bölgesinin bir üniversitesi olarak Gazimağusa Belediyesi’nin kendileri için öncelikli bir kurum olduğunu, Arter ile göreve geldiğinden beri güzel bir ilişkileri olduğunu ifade etti.

İTÜ’nün eğitim ve araştırmalarının dışında 3. asra sarkan bir çınar olma özelliğinden dolayı toplum, devlet ve insanlığa hizmet etmek ve hayat kalitesini artıma misyonları olduğunu, bunun pratik uygulamasını önce Gazimağusa’da yapmanın görevleri olduğunu söyledi.

