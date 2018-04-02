GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ ALGIM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ İLE TENİS OYNADI

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, sosyal sorumluluk projesi olarak Lefkoşa’da faaliyet gösteren Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ile tenis oynadı. Gazimağusa Belediyesi’ne ait Tenis Tesisi’nde bugün saat 10:00’da yapılan etkinlikte merkezin öğrencileri tenis eğitmenleri ile birlikte çeşitli oyunlar oynayarak hem tenis oynama heyecanı yaşadı hem de eğlenceli saatler geçirdi. 2 Nisan Dünya Otizm Fakındalık Günü’ne denk gelen etkinlik özel günler dışında da özel eğitim merkezi öğrencilerine ve özel gereksinimli öğrencilere tenisi sevdirmek ve gelişimlerine katkı koymak için rutin olarak yapılıyor. Etkinliğe Satır Döner ile Foto Özay da sponsor olarak destek verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün kendilerini gururlandıran başarılarının yanında çok daha güzel etkinliklere öncülük ettiğini ifade ederek, uzun bir süreden beridir yaptıkları etkinlikle, özel durumdaki çocukları tenisle tanıştıklarını ve onlarla gelişimlerine katkıda bulunacak oyunlar oynadıklarını ifade ederek, bu etkinliklerin kendiler için son derece önemli olduğunu belirtti. Etkinliğin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne denk geldiğini ancak bu gün dışında da Tenis Kulübü’nün özel gereksinimli çocuklarla sosyal sorumluluk etkinliklerinde bir araya geldiklerini, bu çalışmalardan dolayı eğitmenleri ve kulüp başkanı Cahit Kasapoğlu’nu kutladı.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu ise farkındalık günü olarak düzenledikleri etkinlik ile farklı olan çocuklarımızın farkında olduklarını göstermek istediklerini, özel çocukların böyle günlerde keyif alıp mutlu olmalarından kendilerinin de mutlu olduğunu, bu projeye başladıkları günden beridir, hem Belediye Başkanı İsmail Arter’in hem Tenis Federasyonu’nun yanlarında oluğunu söyledi. Kasapoğlu, Algım Özel Eğitim Merkezi’ne katıldıkları için, Belediye Başkanı İsmail Arter’e ve Tenis Federasyonu’na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tenis Kulübü Federasyonu Asbaşkanı Sercan Erozan ise federasyon olarak bu gibi sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini, etkinliğin diğer kulüplere de örnek olmasını istediklerini ifade ederek, maddi ve manevi olarak kulüplere destek verdikelrini söyledi.