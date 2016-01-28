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Gazimağusa Belediyesi Temizlik Çaışmalarını Yoğunlaştırdı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında,

Gazimağusa Belediyesi Temizlik Çaışmalarını Yoğunlaştırdı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında,

28 Ocak 2016 Perşembe 15:25
Gazimağusa Belediyesi Temizlik Çaışmalarını Yoğunlaştırdı
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 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TEMİZLİK ÇAIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI

Gazimağusa Belediyesi, şehrin temizliğinin eksiksiz bir şekilde sağlanması için mezarlıklardan başlamak üzere temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Parklarda ve çemberlerdeki peyzaj çalışmaları ve rutin olarak devam eden temizlik çalışmalarına ek olarak şehrin her noktasının daha temiz olması ve yağışlardan dolayı büyüyen otların temizlenmesi için ekipler ot temizliği yapmaya başladı. Küçüklü büyüklü tüm atıkları kaldırmak için her bölgede periyodik olarak devam eden temizlik çalışmalarıyla birlikte belediyenin motorlu ve yaya ekiplerinin mezarlıklardan başladığı ot temizliği, yarı yıl tatiline girecek okullarda ve bölgelerde devam edecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, Gazimağusa’da rutin olarak verilen temizlik hizmetlerinin yanında çevrenin daha temiz olmasının sağlanması için her bölgenin eksiksiz olarak otlardan temizleneceğini söyledi. Şehrin sokaklarının hem temizlik araçları kullanılarak hem de yaya ekiplerle temizlendiğini söyleyen Arter, Park-Bahçe Şubesi’nin peyzaj çalışmalarının da daha güzel bir Mağusa hedefiyle devam ettiğini ifade etti.






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Son Güncelleme: 28.01.2016 15:26
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Gazimağusa Belediyesi Temizlik Çaışmalarını Yoğunlaştırdı
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