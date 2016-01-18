Gazimağusa Belediyesi Salamis Yolu Düzenleme Projesi’yle İlgili Esnaf Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Gazimağusa Belediyesi’nde bugün saat 11:00’da yapılan toplantıda, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in konuşmasının yanı sıra, Belediyenin İmar ve Projeler Şubesi, yasal çerçevede yapılması gerekenlerle ilgili esnafa bilgilendirme sunumu yaptı. Esnafın Salamis Yolu’yla ilgili görüşlerinin de alındığı toplantıda güzergahın düzenlenmesi konusunda taraflar arasında verimli bir diyalog kurularak işbirliği için önemli bir adım atıldı. Salamis Yolu Çevre Düzenleme Projesi kapsamında güzergahta kaldırım ve aydınlatma çalışmalarıyla birlikte, yasal ihlallerin olduğu ve çarpıklığın devam ettiği işyerleri için de düzenlemeler öngörülüyor. Esnafa yapılan sunumda, işyerlerinin farklı yükseklikler ve malzemelerle binaların önlerine yasal sınırları aşan eklemeler yapıldığı, yol kenarlarındaki apartmanların inşa edildiği ilk şeklinden çok farklı ve çarpık bir şekle dönüştüğü fotoğraflarla anlatılarak, yeni düzenleme hakkında bilgi verildi



