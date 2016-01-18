Gazimağusa Belediyesi Salamis Yolu Düzenleme Projesi’yle İlgili Esnaf Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
Gazimağusa Belediyesi’nde bugün saat 11:00’da yapılan toplantıda, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in konuşmasının yanı sıra, Belediyenin İmar ve Projeler Şubesi, yasal çerçevede yapılması gerekenlerle ilgili esnafa bilgilendirme sunumu yaptı. Esnafın Salamis Yolu’yla ilgili görüşlerinin de alındığı toplantıda güzergahın düzenlenmesi konusunda taraflar arasında verimli bir diyalog kurularak işbirliği için önemli bir adım atıldı. Salamis Yolu Çevre Düzenleme Projesi kapsamında güzergahta kaldırım ve aydınlatma çalışmalarıyla birlikte, yasal ihlallerin olduğu ve çarpıklığın devam ettiği işyerleri için de düzenlemeler öngörülüyor. Esnafa yapılan sunumda, işyerlerinin farklı yükseklikler ve malzemelerle binaların önlerine yasal sınırları aşan eklemeler yapıldığı, yol kenarlarındaki apartmanların inşa edildiği ilk şeklinden çok farklı ve çarpık bir şekle dönüştüğü fotoğraflarla anlatılarak, yeni düzenleme hakkında bilgi verildi
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Gazimağusa esnafı ile farklı konularda da bir araya gelinmesinin önemli olduğunu, belediye ile ilişkilerin gelişmesi ve beklentilerin alınması için çalıştay düzenlediklerini ifade ederek, çok hareketli bir güzergah olan Salamis Yolu’nun ışıklandırılması ve trafikle birlikte düzenlenerek yenilenmesini hedeflediklerini, yasal açıdan sıkıntılı durumların çözülmesi gerektiğini söyledi. Arter, uzun bir zamandan beri üzerinde çalıştıkları projede binaların yasal olmayan durumları ve ihlalleri olduğunu, yasaların herkesi bağladığını, süreç içinde yapılması gerekenlerin yapılarak caddenin daha verimli ve daha fazla kullanılabilen bir duruma gelmesinin öncelikle oradaki esnafa faydasının olacağını söyledi. Sorunların çözümü için belediyenin esnafla birlikte hareket edeceğini ve ne yapılacağına birlikte karar vereceklerini ifade eden Arter, güzergah üzerindeki trafik akışına esnafla birlikte karar vereceklerini, belediye bünyesindeki Trafik Komisyonu’nun esnafın da görüşlerini alacağını belirtti. Arter, belediyeye ait boş alanların park alanı olarak düzenlenerek park yeri ihtiyacının karşılanabileceğini, diğer alternatiflerin de araştırılmakta olduğunu söyledi.
Son Güncelleme: 18.01.2016 16:11