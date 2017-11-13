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13 Kasım 2017 Pazartesi 16:27

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ PAZAR YERİ HİZMETE AÇILDI

Gazimağusa Belediyesi, Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’ni tamamlayarak, pazar yerini hizmete açtı.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ PAZAR YERİ HİZMETE AÇILDI
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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ PAZAR YERİ HİZMETE AÇILDI

AÇILIŞI 3. CUMHURBAŞKANI EROĞLU YAPTI

Gazimağusa Belediyesi, Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’ni tamamlayarak, pazar yerini hizmete açtı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen pazar yeri 6 bin 150 metre karesi kapalı olmak üzere 16 bin metre kare, 270 stant, 150 araçlık park yeri ve bin 500 metre kare yeşil alandan oluşuyor.

KKTC’nin en büyük pazar yeri olarak nitelendirilen Perşeme Pazarı Düzenleme Projesi’ne 12 Ağustos 2016 tarihinde başlanmıştı.

4 milyon TL’ye mal olan projenin finansmanının yarısı Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarından, diğer yarısı da belediyenin öz kaynaklarından karşılandı.



EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Gazimağuısa’nın gelişim açısından geldiği noktayı iyi gördüğünü ifade etti.

Eroğlu, Gazimağusa’da üniversite kurulmasını teklif ettiği dönemde tenkitlere uğradığını ancak DAÜ’nün açılmasıyla kentin geliştiğini ve kıymetlendiğini söyledi.

Eroğlu, başarılı olarak nitelediği Belediye Başkanı İsmail Arter’in sayesinde Gazimağusa’nın çevre düzenlemeleriyle birlikte temiz bir kent olduğunu, pazar yerinin de insana saygının işareti olduğunu ifade etti.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de kentin değiştiğini ve geliştiğini belirterek, bu gelişim ve değişime ayak uydurmak üzere projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arter, 2014 yılında göreve geldiğinde ihtiyaçları karşılamadığını tespit ettikleri pazar yerini düzenleme projesiyle çağdaş ve modern hale getirdiklerini vurguladı.

Arter, pazar yerini kente yakışır bir kompleks haline getirdiklerini ve buranın diğer etkinliklerde de kullanılacağını belirtti.


 
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