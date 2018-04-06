GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ'NİN CTP'Lİ MECLİS GRUBU ÜYELERİNDEN AÇIKLAMA

“ÖDEME ÇEKLERİ BOZULMUYOR”



“BELEDİYE EKONOMİK OLARAK ÇIKMAZA GİRDİ”

Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu, belediyenin ekonomik olarak “çıkmaza girdiğini” iddia etti.



CTP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu “Geçmişte her alanda güçlü bir yapıya sahip olan Gazimağusa Belediyesi’nin maalesef aşırı istihdam ve fuzuli harcamalar nedeniyle ekonomik olarak artık çıkmaza girdiğini bildirmek istiyoruz” iddiasında bulundu.



Açıklamada sigorta ve ihtiyat sandıkları yatırılmadan ve sosyal güvenceleri olmadan çalıştırılan gündelikçi işçilerin, iki günden bu yana ödeme çeklerinin bankalarda bozulmadığı

savunuldu.



Belediyedeki ekonomik kriz nedeniyle belediye personelinin 7 aydır ek mesai ödemelerinin yapılmadığı, Gazimağusa Belediyesi’nin esnaftan yaptığı alımların ödemelerini 8 aydır gerçekleştirmediği ileri sürüldü.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Belediyenin ekonomik krizi, kentin kanalizasyon arıtma işini yürüten Remondis Şirketi’ne 12 aydır ödeme yapılamaması sonucunu da doğurmuştur. Gazimağusa Belediyesi’nin, Remondis Şirketi’ne aylık 35 bin Euro’dan, toplam 420 bin Euro borcu bulunmaktadır. Şirketin bu borç nedeniyle görevi bırakması halinde kentimiz belki de tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir sorunla karşı karşıya kalacaktır.



Gazimağusa Belediyesi, kentin denizden su arıtma sistemini çalıştıran Famagusta Su İşletmeleri’ne 3 aydan bu yana ödeme yapamamaktadır. Belediyenin Famagusta Su İşletmeleri’ne 500 bin Amerikan Doları borcu bulunmaktadır.



Gazimağusa Belediyesi’nin yönetim şekli bu şekilde devam etmesi halinde üzülerek belirtmek isteriz ki bir zamanlar Kıbrıs’ın mali olarak en güçlü belediyesinin sonu, Yenierenköy ve Lefkoşa Belediyesi’ne benzeyecektir. Bunun acı vebalini günün sonunda Gazimağusa Belediyesi personeli ve Gazimağusa halkı ödeyecektir.



Bizler Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis grubu olarak, defalarca uyarmamıza rağmen bir türlü aklıselim davranmayan İsmail Arter’i bir kez daha fuzuli harcamalardan ve adaletten yoksun partizanca istihdamlardan vazgeçmeye çağırıyoruz”