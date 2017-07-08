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08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:19

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ MESARYA-MAĞUSA DARTS LİGİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ MESARYA-MAĞUSA DARTS LİGİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ MESARYA-MAĞUSA DARTS LİGİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Gazimağusa Belediyesi’nin sponsorluğunda Mesarya ve Gazimağusa Darts Birlikleri’nin işbirliğinde organize edilen Gazimağusa Belediyesi Mesarya-Mağusa Darts Ligi’nin ödül töreni dün saat 17.00’da Mağusa Gelişim Akademisi’nde yapıldı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in de katılarak darts sporunun desteklenmesi amacıyla sembolik atışlar yaptığı ödül töreninde, başarılı sporculara ve takımlara kupa ve plaketleri verildi.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter, Darts Ligi’nin belediyenin desteğiyle yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini, bundan sonraki yıllarda da bu sporun gelişmesi için destek vermeye devam edeceğini, MGA bünyesinde de benzer çalışmalarının olduğunu ifade etti. Başkan Arter, Darts sporunun bir bütünlük içinde hem tanıtılması hem yayılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ve Mesarya ve bu sporun diğer şehirlere de yayılmasını istediğini kaydetti.

Gazimağusa Darts Birliği Başkanı İsmail Çelikesmer konuşmasında, darts sporunu ileriye götürmek, Gazimağusa ve çevresinde yaygınlaştırmak için Mesarya Darts Birliği Başkanı Cemal Göçmen Gezdigeldi ile birlikte yola çıktıklarını, lige en büyük desteği Belediye Başkanı İsmail Arter’in verdiğini söyledi ve Başkan Arter’e teşekkür etti. 10 yıl önce arkadaşlarıyla yola çıktıklarını önce Mesarya Darts Ligi oyuncusu olduklarını, ardından Gazimağusa Darts Birliği’ni kurduklarını, son 5 yılda çok maç yaptıklarını ve çok dostluklar kazandıklarını söyledi. Ardından Mesary Darts Ligi Başkanı Cemal Göçmen Gezdigeldi’nin teklifiyle Mesarya-Mağusa Darts Ligi’ni oluşturduklarını ve dostluklarını daha da pekiştirdiklerini söyledi.

Mesarya Darts Birliği Başkanı Cemal Göçmen Gezdigeldi ise, yönetimindeki arkadaşlarıyla dostluk çerçevesinde hareket ettiklerini, Belediye Başkanı İsmail Arter’in sponsorluğu ile yola çıktıklarını, Mağusa ve Mesarya’yı en iyi şekilde temsil ettiklerine inandığını ifade etti.

Mesarya ve Mağusa bölgesinden takımların katıldığı ligin sonunda; En Yüksek Sayıyı Atan Sporcu Hasan Yıldıran (180), En Yüksek sayıdan Bitiren Mehmet Ruso (145), En Az Darts’ta Bitiren Hasan Yıldıran (13 Darts) En Centilmen Takım Mağusa Kültür Derneği ile Lig 3.’sü Mesarya Darts Birliği, Lig 2.’si Gazimağusa Darts Birliği, Lig Şampiyonu Yıldırım Darts Takımı ödüllerini aldı.

 
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