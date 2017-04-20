GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ MAKAMI ANLAMLI GÜNDE ÇOCUKLARA EMNANET EDİLDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Doğu Akdeniz Doğa ilkokulu ile Karakol İlkokulu öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı İsmail Arter, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Müdiresi Şansel Fırtınaer ile birlikte kabul ettiği 6 öğrenciye Gazimağusa Belediyesi makamını emanet etti ve geleceğe dönük projelerini dinledi.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in koltuğuna oturan Seray Aysal, Şengül Yeşilbaş, Kayra Luke Özçınar, Melis Şafak, Koray Faiz Kaymak, Çağatay Zengin isimli öğrenciler çocuklar için anlamı büyük olan günde belediye başkanı oldu. Belediye Başkanı İsmail Arter’in makam koltuğuna oturan öğrenciler başkan olarak yapacaklarını anlattı. Belediye Başkanı öğrenciler, çocukların spor yapabilmesi için daha çok park alanı yapacaklarını, boş alanları spor tesisi yaparak değerlendireceklerini anlatarak, daha yeşil bir ülke için daha çok fidan dikeceklerini söylediler. Öğrenciler Belediye Başkanı İsmail Arter’e çiçek takdim ederken, Başkan Arter de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.Belediye Başkanı Seray Aysal, başkan olması durumunda daha çok ağaç dikilmesi ve çevre çalışması yapacağını, fidan dikimi için her ay belli günlerin ayrılması gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Şengül Yeşilbaş ise, yolların düzenlenmesine dikkat çekti ve ağaç dikme projesi yapacağını söyledi. Belediye Başkanı Kayra Luke Özçınar, KKTC’de insanların tasarruf yapabilmesi için toplu taşıma araçları kullanması gerektiğini, ayrıca ağaç dikilmesi için çalışma yapacağını söyledi. Belediye başkanı Melis Şafak ise, turistik alanların artırılması, çevre temizliği yapılması ve fidan dikilmesinin öncelikli projeleri olacağını söyledi. Koray Faiz Kaymak ise, bisiklet yolu yapılması insanların araba kullanıp ozon tabakasına zarar verdiğini, doğaya önem verilmesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Çağatay zengin ise, daha çok ağaç dikilmesi ve çevre temizliği ve toplu taşımanın yapılmasını istediğini ifade ederek ağaçlandırmaya dikkat çekti ve belediye başkanın iyi işler yaptığını söyledi.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, 23 Nisan dolayısıyla öğrencilerin belediyeyi ziyaret ettiğini ancak kendisinin çocukların ziyaretine alışkın olduğunu, çocukların hem belediyi tanıması hem de bayram coşkusunu birlikte yaşamak için özel günde çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi. Bugünün çocuklarının geleceğin yetişkinleri olacağını ve zor görevler üsteleneceklerini ifade eden Başkan Arter, çocukların görüşlerini almaya sonderece önem verdiğini, her fırsatta çocukları dinlediğini belirtti. Çocukların bakış açısı ve görüşlerinin olgunluğunu bir kez daha gördüğünü ifade eden Başkan Arter, geleceği emanet edeceğimiz tüm çocuklarımızın bayramını kutladı. Başkan Arter, öğrencilerin söylediği gibi şehre 1000 fidanın dikilmesi için çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacakları bilgisini verdi.Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Müdiresi Şansel Fırtınaer ise, çocukların ifade ettiği görüşlerin kendini memnun ettiğini, öğrencilerin ülkeyi iyi yerlere taşınabileceğini ifade ederek, çocukların ayrıca belediyenin yaptığı işleri takdiri ve pozitif algısı ve farkındalığını ifade etmesinin çok olumlu olduğunu belirtti. Çocukların büyüklerden daha farkında olduğunun görüşlerinden anlaşıldığını ifade ederek çocukların bayramını kutladı