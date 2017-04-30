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30 Nisan 2017 Pazar 16:11

Gazimağusa Belediyesi Kan Bağışı Ve Çocuk Festivalı Yaptı

Gazimağusa Belediyesi Kan Bağışı Ve Çocuk Festivalı Yaptı
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ARTER, “DAHA DUYARLI GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

 Gazimağusa Belediyesi Sponsorluğunda Kan Bağışı kampanyası ve Çocuk Festivali etkinliği yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Mağusa Gelişim Akademisi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, 12:00-16:00 saatleri arasında, Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte kan bağışı yapılırken, çocuklar için yüz boyama etkinliği yapıldı ve oyun havuzlarında keyifli zaman geçirdiler.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kan Bağışı ve Çocuk Festivali etkinliğine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı müsteşarı Kemal Deniz Dana, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Topal ve DAÜ VYK üyesi Recai Ergün katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi olarak Mağusa Gelişim Akademisi tesislerinde, ilk defa şenlik havasında gerçekleşen kan verme kampanyası ve Çocuk şenliği etkinliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi katkılarıyla yapılan Kan bağışı ile çocuk şenliği etkinliklerinin bir arada olmasının anlamına vurgu yapan Arter, bu etkinlikte hedeflerinin çocuklara kan bağışının ne olduğunu öğrenmeleri ve  kan ihtiyacı olan insanlar açısından kan bağışını teşvik etmek olduğunu söyledi.

Arter,  Gazimağusa Belediyesi olarak sosyal sorumluluk adına yapılan tüm projelere destek verdiklerinin altını çizerken, bu anlamlı etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

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