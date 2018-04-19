: Yunus Emre Enstitüsü, Pazar günü, Gazimağusa Belediyesi işbirliği ile, “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adıyla 2. Çocuk Şenliği düzenliyor.



Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin tarafından yapılan açıklamaya göre, 15.00-19.00 saatleri arasında Mağusa Maraş Gelişim Akademisi’nde yer alacak 2. Çocuk Şenliği’nde Hacivat ile Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan, Kukla gösterisi, yüz boyama, Meddah orta oyunu, çocuk oyun alanları, geleneksel sanatlardan Ebru, Hat, Çini atölyeleri, folklor gösterileri, 12 D sinema gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.



Çocukların gün boyunca doyasıya eğlenmesinin amaçlandığı, sürpriz hediyeler ve ücretsiz yiyecek içecek ikramlarının yer alacağı şenliğe tüm çocuklar ve halkın davetli olduğu belirtildi.

