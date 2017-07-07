Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Mersin’de Festivale Katılacak

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun orta ekibi Mersin’de düzenlenen 7. Uluslararası Kız Kalesi Turizm Festivali’ne katılacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ve 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek Festivale katılacak ekip, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyaret gerçekleştirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında geçtiğimiz aylarda kurulan kardeş şehir ilişkisi kapsamında festivale katılacak olan halk dansları ekibinin önemli bir temsiliyeti yerine getireceğini ifade etti.

Arter, ekibe başarılar diledi. Başkan İsmail Arter Mersin Büyükşehir Belediyesi ile temasların artarak devam ettiğini söyleyerek, ekibimn ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphe duymadığını belirtti.