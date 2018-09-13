Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Arter’i Ziyaret Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 3. Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali'ne katılan Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yetişkin ekibini kabul etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Belediyesi ve IFDO (International Folk Dance Organization) sponsorluğunda düzenlenen ve 7 ülkeden 14 grup 455 dansçının katıldığı festivalde Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu başarılı performansıyla KKTC’yi temsil etti.

Kabulde konuşan Arter, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nu, 3. Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali'nde ülkeyi ve belediyeyi iyi bir şekilde temsil ettikleri için tebrik etti.

Halk danslarının hem yetişkinler ekibine, hem de altyapıdan yetenekli gençlere imkan yaratmaya devam edeceklerini belirten Başkan İsmail Arter, Eylül ayında yeni kayıtlara başlayan halk danslarına ne kadar çok katılım olursa gençlerin kendi gelişimleri için de faydalı olacağını söyledi.

Arter, eğitmenlere verdikleri hizmetlerden dolayı, Mağusa Gelişim Akademisi sorumlusuna, Meclis Üyesi Emel Çapkıner’e temsiliyet konusunda yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

