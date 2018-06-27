Gazimağusa Belediyesi, Güvercinlik yolunda ele geçirilen 6 ton kaçak etin imhası için çalışma yapıyor

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün bugün düzenlediği operasyonda ele geçirilen 6 ton kaçak etin çöplükte imha edilmesi için çalışma yapıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, polisin aldığı bir ihbar üzerine Güney Kıbrıs’tan ülkeye giren ve Güvercinlik kavşağı yakınlarında üstü açık kamyon içinde sağlıksız koşullarda taşınan büyük baş dana etleri piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Gazimağusa Belediyesi Sağlık ve Zabıta Şubeleri, Veteriner Dairesi ve Gümrük Dairesi’nin de dahil olduğu çalışmada, Avusturya, Polonya ve Danimarka menşeli paketler halinde dana etleri polis müdürlüğüne getirilerek etler üzerinde inceleme yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi, ülkeye kaçak olarak sokulan, üstü açık kamyonda sağlıksız koşullarda taşınan ve sağlık riski olan etlerin Belediyenin çöplüğünde imha edilmesi için çalışma başlattı.

